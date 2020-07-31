В Кремле пояснили выбор для рассмотрения не учтенных в поправках в Конституции идей

31.07.2020, 12:48, Новости дня

Идеи конституционных поправок, которые не были учтены в Основном законе, будут выбирать для внесения в законодательство исходя из их актуальности и целесообразности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что отбор будет вестись «по принципу наибольшей целесообразности и актуальности», над этим «будут работать юристы, специалисты», которые проанализируют, насколько предложения соответствуют целям развития, передает РИА «Новости».

Представитель Кремля также поддержал поручение президента Владимира Путина вручать новую Конституцию при получении первого паспорта, «отому что чем лучше люди будут знать Конституцию, тем лучше они смогут отстаивать свои права, которые зафиксированы в Основном законе».

Он также рассказал, что, когда сам получал паспорт еще в СССР, ему вручили конституцию Советского союза.

Ранее Владимир Путин поручил правительству к 15 декабря представить предложения об изменении законов с учетом поступивших, но не внесенных в Конституцию поправок.

Также он поручил правительству рассмотреть вопрос о вручении издания Конституции в актуальной редакции одновременно с паспортом гражданам, достигшим возраста 14 лет.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании по внесению поправок в Конституцию.