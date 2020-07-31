Опрос: более 70 процентов американцев негативно относятся к Китаю

31.07.2020, 12:26, Новости дня

Как показал последний опрос исследовательского центра Pew Research Center, более 70 процентов американцев негативно относятся к Китаю, поскольку многие возлагают на него вину за распространение коронавируса по всему миру.

Это является рекордным показателем негативного отношения к КНР.

В ходе того же опроса выяснилось, что более трех из четырех респондентов среди сторонников обеих партий считают, что США должны продвигать права человека в Китае даже ценой экономических связей между двумя странами.

Опрос был проведен на фоне ужесточения позиции администрации в отношении Пекина. Вопросы, связанные с Китаем, стали актуальными для электората в преддверии предстоящих президентских выборов.

64 процента респондентов отметили, что Китай плохо справился со вспышкой коронавируса, а 78 процентов американцев возлагают «большую или достаточно большую ответственность» за пандемию на неправильные действия китайских властей при появлении вируса в Ухане и его последующем распространении.