 

Киев обеспокоила позиция Будапешта по поводу блокирования комиссии Украина – НАТО

31.07.2020, 12:16, Новости дня

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил обеспокоенность из-за интервью посла Венгрии Иштвана Ийдярто, в котором он заявлял, что Будапешт продолжит блокировать заседание комиссии Украина – НАТО на уровне министров.

Ранее в интервью украинскому СМИ посол Ийдярто заявил, что Венгрия будет сохранять вето на заседаниях комиссии Украина – НАТО на уровне министров из-за «очень негативных для венгров» трех реформ на Украине. Это, по его словам, реформа образования, использования языка нацменьшинств и административная реформа.

«Нас удивило интервью венгерского посла, и мы сейчас изучаем, что стоит за этим интервью. Потому что то, о чем мы договаривались с венгерским министром (иностранных дел) Петером Сийярто, которого я знаю как человека слова м это провести три заседания и согласовать текст совместного меморандума президента Украины Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана», – передает РИА «Новости» слова Кулебы на брифинге в пятницу.

Он отметил, что два таких заседания уже состоялись, оставалось провести только заседание группы по вопросам образования.

«Единственное затруднение возникло с тем, что венгерская сторона ограничила въезд из-за пандемии. Я получил письмо от Петера Сийярто с предложением перенести заседание на сентябрь. Мы исходим из того, что движемся по логике, которую согласовали, и настроены успешно завершить этот процесс. Мне будет обидно, если интервью посла Венгрии свидетельствует об изменении позиции венгерской стороны и о попытке, скажу дипломатично, перенастроить переговорный процесс. Но мы не делаем поспешных выводов», – добавил Кулеба.

Министр заявил, что на Украине внесли в закон об образовании все изменения, рекомендованные Венецианской комиссией, поэтому этот вопрос закрыт.

«Украина настроена на решение всех ключевых спорных вопросов с соседями, в частности с Венгрией, и поиске решений, которые будут отвечать интересам двух стран. Украина продолжает ожидать визита премьер-министра Орбана на Украину и готова конструктивно над ним работать», – добавил Кулеба.

Напомним, 16 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вето на встречи Украина – НАТО на министерском уровне, наложенное Венгрией, сохраняется, несмотря на решение альянса предоставить Киеву статус «партнера расширенных возможностей».





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