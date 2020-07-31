 

Беларусь передала Украине список имен задержанных наемников ЧВК “Вагнер”

31.07.2020, 12:08, Новости дня

Белорусские власти передали Украине список с именами задержанных под Минском наемников российской частной военной компании “Вагнер”, которые могут быть причастны к преступлениям на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе брифинга, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.  

“Очень важно установить, кто из участников этого списка принимал участие в вооруженных действиях на стороне оккупационных сил, незаконных вооруженных формированиях [на Донбассе], причастны ли они к совершению тех или иных преступлений”, – пояснил Кулеба.

Министр добавил, что нужно проверить весь список задержанных наемников.

“Мы должны проверить весь список того, что, возможно, кто-то во время задержания представил паспорт гражданина Украины или России, поэтому по списку надо по каждому индивидуально пройтись и тогда уже можно переходить к большей конкретике”, – уточнил Кулеба.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК “Вагнер”, власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта “Миротворец” как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. 30 июля стало известно, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов.

Российский военный журналист Семен Пегов утверждает, что компания “Вагнер” намеревалась перебросить группу своих бойцов через Беларусь в Африку и белорусские власти знали об этом. “Радио Свобода” считает, что точкой назначения группы был Судан.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Польский эксперт – надо привыкнуть к такому сценарию — больших шансов на сохранение перемирия в Донбассе нет

29.06 / Названа дата открытия кинотеатров в России

14.07 / В Елисейском дворце потребовали установить памятник чернокожим рабам

16.07 / Азербайджан опроверг информацию о подбитом Арменией танке

03.07 / SRF – Европа хочет кусок «налогового пирога» от доходов цифровых гигантов, но США против

14.07 / В Иране казнен экс-сотрудник минобороны, обвиненный в передаче сведений ЦРУ

22.07 / Луцкий террорист: Заложники в плохом состоянии, один человек ранен

07.07 / Адвокат Добровинский: следователь отменил начало ознакомления с делом актера Ефремова

27.07 / В РФ решили приравнять к наркотикам 11 новых веществ

25.06 / Россиян ждет вторая подряд короткая рабочая неделя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска