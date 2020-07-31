Эксперты: Скандал с «российскими боевиками» не повлиял на протестный электорат в Белоруссии

31.07.2020, 12:08, Новости дня

«Поддержка оппозиционного кандидата Светланы Тихановской явно растет. Об этом говорят митинги, которые прошли не только в Минске, но и в регионах – что в принципе нехарактерно для Белоруссии», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Валерий Карбалевич, комментируя прошедший накануне оппозиционный митинг, побивший рекорды массовости.

«В маленьких городках до сих пор люди вообще не собирались хоть на сколько-нибудь массовые политические акции. Теперь собираются. Так что, да – думаю, поддержка и рейтинг оппозиционного кандидата Светланы Тихановской растет. Но проблема в том, что в Белоруссии нет независимой социологии, поэтому назвать какие-то точные цифры совершенно невозможно», – отметил белорусский политолог Валерий Карбалевич.

Накануне вечером в Минске прошел многотысячный митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Белорусский портал Tut.by сообщил, что в парк Дружбы народов на площади Бангалор пришли около 63 тысяч человек. РИА Новости приводит другую цифру – 34 тысячи участников. По итогам акции, официально заявленной как «пикет», появились утверждения о том, что это крупнейшее выступление оппозиции по крайней мере за последние 20 лет, перекрывшее по массовости и «джинсовую революцию» 2006 года, и протесты 2010-го.

Митинги в Минске и регионах прошли на фоне раскручивающегося дела задержанных в Белоруссии россиян 33 россиян, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании Вагнера. Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. В четверг госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков выступил на экстренно созванном заседании республиканского центризбиркома (с участием всех зарегистирированных кандидатов в президенты, включая Тихановскую). «Действия боевиков» могут быть направлены на массовые мероприятия, которые проходят накануне президентских выборов, сообщил Равков. На том же заседании ЦИК Тихановская заявила, что запланированный в четверг «пикет состоится, ответственность по мерам безопасности взяло на себя государство».

Усиленные меры безопасности, заявления властей о якобы возможных терактах, могли отпугнуть людей выходить на массовые акции, полагает Карбалевич. «Весь смысл этой истории с ЧВК Вагнера в Белоруссии, на мой взгляд, и состоит в том, чтобы ограничить возможность проведения митингов в поддержку Тихановской», – считает белорусский политолог.

По мнению Карбалевича, «в то, что сообщают государственные СМИ и официальные лица, верит лишь та часть населения, которая поддерживает Лукашенко». «Другая часть абсолютно это не воспринимает, доверяя, в большей степени социальным сетям. Поэтому история с задержанием российских граждан в Белоруссии вряд ли повлияла на кучность оппозиционного электората, на настроение людей и их приоритеты», – указал эксперт.

Политолог Алексей Дзермант, в свою очередь, полагает – вряд ли скандал с так называемыми «российскими боевиками» сильно повлиял на оппозиционный электорат. «Они на своей волне. На них вряд ли влияют новости и информационные волны, тем более они слушают только свои СМИ и не воспринимают информацию из государственных или российских источников. Поэтому у них свой политический климат», – сказал Дзермант газете ВЗГЛЯД.

Тихановская пока не преодолела традиционную нишу оппозиции в 10-15 %, добавил эксперт. «Численность людей на митинге в это тоже вписывается. При высокой мобилизации этого протестного электората мы видим, что людей вышло даже меньше, чем эта цифра. Если в Минске проживает 2 млн человек, то из 1,5 млн политизированных должно быть 150 тыс. людей, а если взять взвешенные данные, то на улицы вышло около 20 тыс, в пиковые моменты 25 тыс. человек», – рассказал Дзермант.

«Для Минска это один из крупнейших митингов после 2010 года. Но это не ошеломительная поддержка, когда граждане массово выходят. Все в пределах понятных величин. Тихановская пытается консолидировать протестный электорат, что-то у нее получается, но это не рывок, который можно назвать феноменом», – подчеркнул эксперт.

Выступая на митинге, Тихановская прокомментировала задержание на территории республики россиян, которых обвинили в попытке «дестабилизировать» обстановку, назвав их «боевиками». «Я только в страшном сне могла представить, к кому они (представители власти – прим. ВЗГЛЯД) этих боевиков могут привязать. Они говорят о какой-то революции. Боже мой, какая революция? Мы ведь просто хотим мирных перемен», – сообщила кандидат в президенты.

Кроме того, Тихановская вызвала президента Александра Лукашенко на дебаты в формате «один на один», которые, по ее задумке, должны пройти на стадионе в Минске. Напомним, что дебаты в стадионном формате во время выборов президента Украины проходили между Владимиром Зеленским и тогдашним президентом Петром Порошенко.

В отношении мужа Светланы Тихановской – блогера Сергея Тихановского, который планировал выдвижение своей кандидатуры в президенты, возбуждено уголовное дело по факту призывов к насильственным действиям против правоохранителей. Подать необходимые документы и собрать подписи для регистрации кандидатом в президенты удалось его супруге.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в лице Тихановской, у Лукашенко остался последний реальный соперник на выборах, после «удаления с поля» двух главных оппозиционных кандидатов, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. При этом домохозяйка Тихановская известна только как супруга популярного блогера.



