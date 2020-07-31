В МВД Крыма опровергли сообщения о стоящем на обочине трассы «Таврида» КамАЗе

31.07.2020, 12:08, Новости дня

Грузовик, в который на трассе «Таврида» в Крыму утром врезался водитель микроавтобуса, двигался с небольшой скоростью, а не стоял на обочине, сообщила газете ВЗГЛЯД начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Крым Ольга Кондрашова.

На участке трассы «Таврида» в Крыму 31 июля около 5 утра произошла авария. Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter по предварительным данным уснул за рулем и врезался в грузовик «КамАЗ» с прицепом, в результате чего погибли 9 человек. В МЧС ранее сообщали, что в момент происшествия грузовик стоял на обочине.

«КамАЗ» двигался. Он двигался с небольшой скоростью. Во время происшествия он не стоял на обочине», – говорит Кондрашова.

Участок трассы «Таврида» от Белогорска до Симферополя был открыт 20 июля. С запуском четырех полос разрешенная скорость движения на трассе была увеличена до 90 км/ч за исключением четырех участков, где открыты временные наземные пешеходные переходы.