 

Омбудсмен заявил о нарушении митингующими в поддержку Фургала прав жителей Хабаровска

31.07.2020, 11:48, Новости дня

Участники несанкционированных митингов и шествий в Хабаровске нарушают права граждан, которые не участвуют в акциях, сообщил уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае Игорь Чесницкий.

«Сейчас эти люди нарушают права других граждан, которые совсем не участвуют в этих акциях, но, тем, не менее, вынуждены слушать этот шум, вынуждены мириться с тем, что не проехать иногда бывает. Моя позиция – в правовом государстве все вопросы нужно решать правовым путем. Закон и порядок. Других принципов просто нет», – сказал Чесницкий, передает «Интерфакс».

Он также подчеркнул, что участники несанкицонированных акций в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала своими действиями нивелируют собственные требования соблюдения российских законов.

Что касается стихийных митингов, Чесницкий считает, что их нужно проводить строго после согласования с властями.

В среду врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет «осторожный оптимизм», митингующие после общения с ним успокаиваются.

В начале прошедшей недели президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять Дегтяреву, который до этого момента был депутатом Госдумы от ЛДПР. Фургал представляет ту же партию.

Бывший губернатор был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. 





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