Нетаньяху увидел в высмеивающей его статуе «угрозу распятия»

31.07.2020, 11:28, Новости дня

В центре Тель-Авива появилась инсталляция со статуей Биньямина Нетаньяху, явно отсылающая к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи. Израильский премьер осудил композицию, заявив, что она подстрекает к насилию против него и его семьи, пишет The Times of Israel.

Утром в среду проснувшихся жителей Тель-Авива ждало неожиданное зрелище. В центре города внезапно появилась экспозиция со статуей премьер-министра Биньямина Нетаньяху в натуральную величину, которая явно отсылала к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи, пишет Times of Israel.

Инсталляция, выставленная на площади Ицхака Рабина в Тель-Авиве, стала новым витком в летних демонстрациях против Нетаньяху. В последние недели тысячи израильтян выходили на улицы, призывая премьера уйти в отставку. Они возмущались его «неуклюжей реакцией» на экономический кризис, вызванный коронавирусом, и называли политика гедонистом, утратившим связь с простыми людьми.

Многие оппоненты считают, что Нетаньяху «попирает демократические традиции Израиля». Он продолжает держаться за власть на фоне судебного процесса по обвинениям в коррупции и стремится получить чрезвычайные полномочия под предлогом борьбы с пандемией, поясняет издание.

Композиция представляет собой 10-метровый стол, заставленный тарелками с сочными фруктами, пачками наличных, пустыми бутылками и сигарами — явная насмешка над дорогими подарками, за незаконное получение которых критикуют премьера. Нетаньяху изображён пухлым и неопрятным в тёмном костюме и красном галстуке. Он копается в большом торте — один среди 12 пустых стульев, рассказывает Times of Israel.

«Перед вами премьер-министр Израиля, который сидит в центре стола, хватает и единолично поглощает всю эту дорогую еду. Он уже практически завершил трапезу и теперь перешёл к десерту, что даёт понять: у нас остались считанные минуты, чтобы спасти израильскую демократию», — раскрыл свой замысел создатель инсталляции Итай Залаит.

По словам скульптора, созданный им образ сегодня смотрится особенно злободневно. Ведь безработица в стране резко возросла, а десятки тысяч семей едва сводят концы с концами из-за ограничительных мер борьбы с коронавирусом, которые нанесли удар по экономике страны.

Министр транспорта страны Мири Регев осудила последнюю публичную акцию Залаита, увидев в ней «подстрекательство к насилию». «Неужели кто-то полагает, что будущее премьер-министра — это будущее трапезы на Тайной вечере? Это только вопрос времени, прежде чем появится выставка с виселицами и верёвками», — написала чиновница в Twitter.

Позже в своём посте на Facebook, где он осуждал нападения на участников антиправительственного протеста, сам Нетаньяху также намекнул на выставку. «Расследование инцидента в Тель-Авиве продолжается. Я ожидаю, что полиция узнает правду и привлечёт к ответственности виновных. Насилие, какой бы ни была его причина, недопустимо, — написал Нетаньяху. — В то же время недопустимы подстрекательства или угрозы убийства — прямые или косвенные — против меня и членов моей семьи, включая позорную угрозу распятия, сделанную сегодня в Тель-Авиве».