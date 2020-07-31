Al Jazeera о повышении уровня смертности в США – за последние сутки от коронавируса умирал один человек в минуту

31.07.2020, 11:28, Новости дня

В среду 29 июля в США было зарегистрировано самое большое число смертей от коронавируса с конца мая, пишет Al Jazeera. За один день умер 1461 человек — значит, за последние 24 часа в Америке каждую минуту кто-то умирал от COVID-19.

В США от коронавируса умерли уже более 150 тыс. человек — куда больше, чем во всех других странах, затронутых пандемией, пишет Al Jazeera. В среду 29 июля в Америке были зафиксированы рекордно высокие показатели: 1461 смерть за один день — самый высокий уровень смертности начиная с 27 мая, когда число умерших от COVID-19 составило 1484 человека.

«Это значит, что за последние 24 часа в стране от коронавируса умирал один человек в минуту», — подчёркивает ресурс.

Штатами, по которым пандемия в этот раз ударила с особой силой, оказались Калифорния, Флорида и Техас. Между тем, на них в общей сложности приходится четверть всего населения Соединённых Штатов.

Сейчас уровень смертности от коронавируса в стране растёт самыми быстрыми темпами за последние два месяца. При этом, как видно, очаг заражения, который раньше находился в Нью-Йорке, переместила к западу и югу.

— Steven "Wearing a Mask" Pergam, MD, MPH (@PergamIC) July 30, 2020

Стивен Пергам, врач-инфекционист: «Более 150 тысяч американцев умерли от коронавируса. Мы потеряли многих отцов, матерей, дедушек и бабушек, сыновей, дочерей, дядь и тёть, друзей, соседей и коллег. Не стало слишком многих коллег-медработников. Грустный день для Америки, грустный день для всех нас».

Ухудшение ситуации с коронавирусом и возобновление режима самоизоляции в некоторых местах уже оказывают своё влияние на американскую экономику, положение которой, казалось бы, только начало исправляться. Как напоминает Al Jazeera, несмотря на страшную статистику и протесты многих американцев, в рамках планов по восстановлению экономики президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы учащиеся вернулись в школы в новом учебном году.

По данным канала, многие эксперты в сфере здравоохранения утверждают, что пандемию в США можно было бы взять под контроль, если бы власти централизованно отслеживали выполнение рекомендаций по соцдистанцированию и ношению защитных масок. Однако президент от такой инициативы отказывается.

В палате представителей ношение масок стало обязательным только на днях. Спикер Нэнси Пелоси ввела это правило, после того как в среду коронавирус был обнаружен у конгрессмена-республиканца из штата Техас Луи Гомерта.

Как обращает внимание Al Jazeera, в марте Институт показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете прогнозировал, что к июлю общее число умерших от коронавируса в США составит более 81 тыс. человек.

Теперь же эксперты полагают, что к ноябрю смертность превысит 224 тыс. При этом, по мнению специалистов, многих смертей можно было бы избежать, если бы американцы более тщательно соблюдали профилактические меры.