 

Для нового приговора Кокорину и Мамаеву вспомнили про «забытый» стул

31.07.2020, 11:16, Новости дня

Прокурор просит Мосгорсуд отменить приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и постановить новый – с незначительными исправлениями, в том числе про роль стула в этой истории.

«Прокурор просит отменить приговор суда и постановить новый со следующими изменениями: указать на забытый в приговоре п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов в качестве оружия), учесть в приговоре роль каждого осужденного при нанесении телесных повреждений потерпевшим», – передает РИА «Новости» зачитанную судьей короткую выдержку из апелляционного представления прокурора.

Защита осужденных, как прочитал судья, в своих жалобах указала, что суд вменил нескольким фигурантам совершение некоторых преступлений, за которым был замечен лишь один из товарищей, а не все единовременно.

Пресненский суд Москвы в мае прошлого года за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до 1,5 года колонии (Кокорины).

Мосгорсуд отменил решение нижестоящей инстанции и вынес собственное решение. В нем сроки оставили прежними, но добавили в фабулу о хулиганстве подпункт, что преступление было совершено «с использованием предмета в качестве оружия» – речь о стуле, который подвернулся под руку Александру Кокорину.





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