 

Во Вьетнаме зафиксировали первую смерть от коронавируса

31.07.2020, 11:08, Новости дня

Первая смерть от коронавируса за все время распространения заболевания зафиксирована во Вьетнаме , сообщают местные СМИ.

Издание Vietnam News сообщает, что первую смерть от коронавируса подтвердил сообщил вьетнамский руководящий комитет по профилактике и контролю за распространением COVID-19, передает РИА «Новости».

Это был 70-летний житель Вьетнама, находившийся на лечении в больнице Da Nang Hospital с диагнозом, не связанным с коронавирусной инфекцией. Он заразился во время нахождения в больнице.

За все время во Вьетнаме заболели коронавирусом 509 человек, из них 93 были зарегистрированы в период с 25 по 31 июля, в том числе 45 – в пятницу, 31 июля.

Новая вспышка инфекции началась в приморском городе Дананг спустя три месяца после регистрации предыдущего заражения внутри страны. В карантин помещены более 53 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.





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