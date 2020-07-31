Задержан открывший стрельбу на МКАД пассажир такси

31.07.2020, 11:08, Новости дня

Столичные правоохранители задержали пассажира такси, который открыл стрельбу на Московской кольцевой автодороге из-за резкого торможения водителя.

Ранее в полицию поступила информация о стрельбе из такси в районе 51-го километра МКАД.

Установлено, что мужчина уснул в такси, сидя на переднем сиденье. Из-за резкого торможения он проснулся, стал материться, после чего достал из сумки предмет, похожий на пистолет, открыл окно и выстрелил в воздух. Водитель такси остановился на ближайшей автобусной остановке и высадил пассажира.

Отмечается, что подозреваемый задержан. Им оказался 39-летний житель Московской области, в ходе обыска в его квартире изъят травматический пистолет.

«По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», – передает РИА «Новости» сообщение МВД.