Дегтярев проверил готовность детского лагеря «Океан» к открытию

31.07.2020, 10:53, Новости дня

Загородные детские оздоровительные лагеря Хабаровского края готовятся к открытию. Врио главы региона Михаил Дегтярев посетил ДОЛ «Океан», где обошел корпуса, осмотрел пищеблок, а также пообщался с персоналом, информирует пресс-служба правительства края.

Дегтярев отметил высокий уровень подготовки сотрудников лагеря, а также готовность корпусов к приему детей с соблюдением всех санитарных норм, следует из сообщения, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

«Совсем недавно были приняты поправки в Конституцию, одна из которых гласит: «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России». Поэтому наша общая задача – делать все для полноценного развития и становления подрастающего поколения. Детские лагеря – важное звено в этой работе. Да, пока заболеваемость в крае не идет на спад. Тем не менее, мы пошли на открытие оздоровительных учреждений для детей, обсудили все возможные риски с Роспотребнадзором. Дети будут находиться под присмотром, соответственно риск заразится у них будет значительно ниже. На примере лагеря «Океан» можно видеть, как учреждения соблюдают необходимые требования. Кроме того, здесь на случай выявления заболевания оборудован медицинский изолятор, проработан протокол эвакуации», – подчеркнул он.

Врио главы губернатора также сообщил, что в ближайшее время краевые власти решат вопрос по оказанию адресной помощи детским оздоровительным учреждениям, которые из-за ограничений по коронавирусу понесли миллионные убытки.

В Хабаровском крае будет работать 9 загородных лагерей. Три из них в Хабаровске, три – в Комсомольске-на-Амуре, один в Амурском районе и ещё два – в районе имени Лазо.

Наполняемость детских учреждений составит не более 50%. Таким образом, в них смогут отдохнуть 1 тыс. 300 детей. Также планируется открыть пришкольные лагеря в тех муниципальных образованиях, где нет болеющих COVID-19. На сегодняшний день это 41 учреждение в шести районах края. В них смогут отдохнуть более 1 тыс. 100 детей.

Ранее Дегтярев проверил готовность школ Хабаровского края к новому учебному году.