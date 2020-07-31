Определен статус сожительницы рэпера Картрайта по делу об убийстве

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31.07.2020, 10:53, Новости дня

Сожительница украинского рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко), которая, по предварительным данным, расчленила тело музыканта, проходит в качестве свидетеля по делу о его убийстве, сообщила ее представитель Ирина Скурту.

Скурту сообщила, что женщина «в статусе свидетеля». Накануне ее не смогли допросить ввиду «тяжелого и подавленного состояния», передает ТАСС.

Допрос запланирован на пятницу. Также следствие намерено допросить мать сожительницы музыканта, которая, по словам юриста, тоже проходит по делу как свидетель.

Энди Картрайт – украинский хип-хоп исполнитель, баттл- рэпер, резидент расположенной в Санкт-Петербурге площадки Versus Battle.

Его расчлененные останки несколько дней пролежали в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Сожительница рэпера заявляла, что обнаружила его мертвым, а по засохшей пене у рта она решила, что у него произошел передозировка запрещенными препаратами. Тогда она решила расчленить тело музыканта, на помощь ей пришла мать. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Первичный анализ крови показал отсутствие наркотиков в организме, планируется проведение более тщательного анализа.

Как сообщил адвокат по уголовным делам Максим Калинов, если в смерти Картрайта действительно никак не замешана его сожительница, то ей грозит лишь штраф.





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