 

Компания Toyota назвала цены на обновленные Land Cruiser, 4Runner и Tundra

31.07.2020, 10:50, Новости дня

Японский бренд Toyota объявил стоимость новых моделей Land Cruiser, 4Runner и Tundra, которые поступают в свободную продажу.

В свою очередь, внедорожник Land Cruiser Heritage Edition получит третий ряд сидений. Под капотом модели установили 5,7-литровый бензиновый агрегат на 381 л.с. мощности. За данную комплектацию минимальная цена составляет 87,8 тысячи долларов. Что касается 4Runner, то он будет продаваться от 36,3 тысячи долларов. Автомобиль максимально модернизировали и придали ему более агрессивную внешность.

Также покупателям будет доступна новая модификация пикапа Toyota Tundra, за который минимальная стоимость составляет 35,36 тысячи долларов. В ближайшее время автомобили появятся у местных дилеров.





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