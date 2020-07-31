Паркетник Toyota RAV4 получил новую спецверсию Black Edition

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31.07.2020, 10:50, Новости дня

Компания Toyota приступила к продажам в Европе нового гибридного кроссовера RAV4 Hybrid в модификации Black Edition.

По внешнему виду следует выделить отсутствие хромированных ставок. Модель отличается более агрессивным исполнением интерьера. Кроме того, кроссовер Black Edition теперь имеет максимально черное оформление, которое коснулось всех ранее хромированных элементов. Салон пока остается зашифрованным, но можно увидеть, что модель получила кресла из экокожи, а также специальную прострочку.

Также в компании пока не называют никаких деталей относительно стоимости автомобиля, тогда как прием заявок на модель уже открыт. Напомним,  в РФ модель Toyota RAV4 продается только с бензиновым мотором по цене от 1,85 млн рублей.





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