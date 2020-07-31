 

На муниципального депутата из Москвы Галямину заведено дело

31.07.2020, 10:48, Новости дня

Следственный комитет возбудил в отношении муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митингов.

«Возбуждено уголовное дело в отношении муниципального депутата одного из районов города Москвы Юлии Галяминой по признакам преступления … «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», – сообщила старший помощник руководителя ГСУСК РФ Юлия Иванова, передает РИА «Новости».

По данным СК, в начале июля 2020 года Галямина разместила в интернете призывы выйти 15 июля на несогласованный митинг в центре Москвы. В итоге на него пришло «не менее 150 человек».

При этом, как заявляет следствие, за последние полгода Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушения на митингах. Учитывая же, что ее действия были «направлены на неоднократное пренебрежение нормами административного законодательства» и «носили умышленный характер», на нее решили возбудить уголовное дело.

В ближайшее время полиция отвезет подозреваемую в отдел «для проведения следственных действий».





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