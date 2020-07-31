 

В разбившемся на трассе «Таврида» в Крыму микроавтобусе находились жители Кубани и Сургута

31.07.2020, 10:08, Новости дня

В микроавтобусе, столкнувшимся с грузовиком на трассе «Таврида» в Крыму, находились жители Краснодарского края и Ханты-Мансийского округа, сообщил источник в экстренных службах региона.

«В основном все (пассажиры) из Краснодарского края. Есть также люди из Сургута», – сказали ТАСС в экстренных службах региона.

По данным очевидцев, номера микроавтобуса также краснодарские.

В пятницу утром микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, столкнулся с КамАЗом на открывшемся 20 июля участке трассы «Таврида». Между тем данные МЧС и МВД расходятся: по одной информации в момент ДТП грузовик стоял на обочине, по второй – двигался по трассе.

В микроавтобусе было 15 человек, из них девять погибли, в том числе водитель микроавтобуса.

По предварительной версии, водитель Mercedes-Benz Sprinter уснул за рулем. По факту ДТП возбуждены два дела.

Строящаяся четырехполосная трасса «Таврида» соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Движение транспорта на первой очереди федеральной трассы от Керчи до Симферополя (190 километров) было открыто 31 декабря 2018 года. Вторую очередь (четыре полосы от Керчи до границы Севастополя) планируется открыть к концу 2020 года. Общая протяженность трассы – 250,7 километра, пропускная способность – до 40 тыс. автомобилей в сутки. Полная стоимость строительства семи этапов «Тавриды» определена на уровне 149,3 млрд рублей. 





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