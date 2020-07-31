Водитель попавшего в ДТП на трассе «Таврида» автобуса мог работать нелегально

31.07.2020, 10:08, Новости дня

Водитель микроавтобуса, попавшего в смертельное ДТП на трассе «Таврида», предположительно, работал нелегально, сообщил министр транспорта Республики Крым Сергей Карпов.

Карпов заявил, что водитель «выехал ночью, видимо, уснул за рулем и столкнулся с «Камазом», передает ТАСС.

«Предположительно, грузовик находился в движении. Количество людей, находившихся в микроавтобусе, разнится от 18 до 19. Откуда были люди, выясняется. Автобус имеет регистрацию в Краснодаре», – добавил он.

Глава администрации Белогорского района Галина Перелович сообщила, что, по предварительной информации, из Краснодара выехали 19 человек, «в Керчи одна женщина сошла».

На автовокзалах Краснодара и Севастополя сообщили, что данный микроавтобус не выполнял официального рейса.

В компании «Кубаньпассажиравтосервис», которая управляет региональной сетью автостанций, обслуживающих перевозчиков, сообщили, что попавший в ДТП микроавтобус, где погибли девять человек, не имеет к ним отношения, передает РИА «Новости».

Между тем министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов сообщил, что спасателям пришлось разрезать микроавтобус, который в аварии «сплющило», чтобы освободить пострадавших.

Напомним, утром в пятницу микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, столкнулся с КамАЗом на открывшемся 20 июля участке трассы «Таврида». Данные МЧС и МВД расходятся: по одной информации в момент ДТП грузовик стоял на обочине, по второй – двигался по трассе.

В микроавтобусе было 15 человек, из них девять погибли, в том числе водитель микроавтобуса. Пассажирами были жители Кубани и ХМАО.

По предварительной версии, водитель Mercedes-Benz Sprinter уснул за рулем. По факту ДТП возбуждены два дела.

Строящаяся четырехполосная трасса «Таврида» соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Движение транспорта на первой очереди федеральной трассы от Керчи до Симферополя (190 километров) было открыто 31 декабря 2018 года. Вторую очередь (четыре полосы от Керчи до границы Севастополя) планируется открыть к концу 2020 года. Общая протяженность трассы – 250,7 километра, пропускная способность – до 40 тыс. автомобилей в сутки. Полная стоимость строительства семи этапов «Тавриды» определена на уровне 149,3 млрд рублей.