 

Венедиктова о назначении Пискуна советником: Самое ценное, что есть у человека, – это опыт

31.07.2020, 9:54, Новости дня

После появления информации о том, что генпрокурор Украины Ирина Венедиктова взяла себе в советники бывшего генерального прокурора Святослава Пискуна, генпрокурор написала в Facebook пост, в котором назвала опыт самым ценным, “что есть у человека”.

“Самое ценное, что есть у человека, – это опыт. Отрицательный и положительный, подъемы и падения и снова подъемы. И когда человек десятилетиями в профессии остается социально активным и за ним идут коллективы, – он эффективен. Поэтому я бесконечно благодарна всем “реформаторам” и “активистам” за советы и видение моих заместителей и советников с новыми лицами – видимо, их надо брать сразу же из роддомов”, – написала Венедиктова.

Она сравнила должность генпрокурора с врачами, учителями и правоохранителями, которые работают при разных президентах.

“Это люди систем. И они работают на государство в пределах, установленных законом, выполняя свои функции. Не путайте их с политиками”, – добавила действующий генпрокурор.

Найцінніше, що є у людини, – це досвід. Негативний і позитивний, підйоми і падіння і знов підйоми. І, коли людина…

Posted by Irina Venediktova on Neljapäev, 30. juuli 2020

О том, что Венедиктова назначила Пискуна своим советником, сообщил накануне другой экс-генпрокурор Юрий Луценко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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