 

ДТП в Крыму произошло на открывшемся 11 дней назад участке трассы «Таврида»

31.07.2020, 9:48, Новости дня

Движение по четырехполосному участку трассы «Таврида» протяженностью 27,5 км, где в пятницу утром произошло ДТП с девятью жертвами, было запущено от Белогорска до Симферополя только 20 июля.

По данным подрядчика строительства трассы, увеличение пропускной способности на участке позволило ликвидировать пробки на подъезде к столице республики, через которую идут туристические потоки на Южный берег Крыма, в Евпаторию и Севастополь.

С запуском четырех полос скорость на трассе была увеличена до 90 км/ч за исключением четырех участков, где открыты временные наземные пешеходные переходы.

Яндекс.КартыЯндекс.Карты

Напомним в пятницу утром микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, столкнулся с КамАЗом. Между тем данные МЧС и МВД расходятся: по одной информации в момент ДТП грузовик стоял на обочине, по второй – двигался по трассе.

В микроавтобусе было 15 человек, из них девять погибли, в том числе водитель микроавтобуса.

По предварительной версии, водитель Mercedes-Benz Sprinter уснул за рулем. По факту ДТП возбуждены два дела.

Строящаяся четырехполосная трасса «Таврида» соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Движение транспорта на первой очереди федеральной трассы от Керчи до Симферополя (190 километров) было открыто 31 декабря 2018 года. Вторую очередь (четыре полосы от Керчи до границы Севастополя) планируется открыть к концу 2020 года. Общая протяженность трассы – 250,7 километра, пропускная способность – до 40 тыс. автомобилей в сутки. Полная стоимость строительства семи этапов «Тавриды» определена на уровне 149,3 млрд рублей.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Путин обсудил с премьером Греции превращение собора Святой Софии в мечеть

23.07 / Товарищи утопили мужчину в бассейне на Ямале

13.07 / Турция пообещала сохранить Айя-Софию как объект всемирного наследия ЮНЕСКО

07.07 / На территории бизнес-центра в Петербурге сгорели восемь автомобилей

03.07 / Гоген Солнцев на самоизоляции жил с тремя пенсионерками в глухой деревне

27.06 / В Евросоюзе пообещали ответить на санкции США против «Северного потока — 2»

15.07 / Минобороны Азербайджана показало уничтожение опорного пункта ВС Армении

29.07 / Возможно, ехали в Судан. Что стоит за арестом бойцов «ЧВК Вагнера» в Беларуси

06.07 / Американский регулятор одобрил тест на антитела к коронавирусу от компании Becton Dickinson

14.07 / В РФ оценили угрозу столкновения военных Египта и Турции в Ливии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска