ДТП в Крыму произошло на открывшемся 11 дней назад участке трассы «Таврида»

31.07.2020, 9:48, Новости дня

Движение по четырехполосному участку трассы «Таврида» протяженностью 27,5 км, где в пятницу утром произошло ДТП с девятью жертвами, было запущено от Белогорска до Симферополя только 20 июля.

По данным подрядчика строительства трассы, увеличение пропускной способности на участке позволило ликвидировать пробки на подъезде к столице республики, через которую идут туристические потоки на Южный берег Крыма, в Евпаторию и Севастополь.

С запуском четырех полос скорость на трассе была увеличена до 90 км/ч за исключением четырех участков, где открыты временные наземные пешеходные переходы.

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Напомним в пятницу утром микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, столкнулся с КамАЗом. Между тем данные МЧС и МВД расходятся: по одной информации в момент ДТП грузовик стоял на обочине, по второй – двигался по трассе.

В микроавтобусе было 15 человек, из них девять погибли, в том числе водитель микроавтобуса.

По предварительной версии, водитель Mercedes-Benz Sprinter уснул за рулем. По факту ДТП возбуждены два дела.

Строящаяся четырехполосная трасса «Таврида» соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Движение транспорта на первой очереди федеральной трассы от Керчи до Симферополя (190 километров) было открыто 31 декабря 2018 года. Вторую очередь (четыре полосы от Керчи до границы Севастополя) планируется открыть к концу 2020 года. Общая протяженность трассы – 250,7 километра, пропускная способность – до 40 тыс. автомобилей в сутки. Полная стоимость строительства семи этапов «Тавриды» определена на уровне 149,3 млрд рублей.