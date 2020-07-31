 

Путин поручил оптимизировать получение иностранцами российского гражданства

31.07.2020, 9:48, Новости дня

Президент Владимир Путин по итогам встречи с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию поручил правительству до 1 октября проработать вопрос оптимизации получения иностранцами российского гражданства.

«Правительству РФ проанализировать существующие процедуры подачи иностранными гражданами заявлений о приеме в гражданство РФ и стоимость услуг организаций, уполномоченных на оказание содействия в оформлении и подаче таких заявлений, подготовить предложения по оптимизации указанных процедур и ликвидации необоснованных расходов заявителей, проработать совместно с администрацией президента РФ эти предложения в рамках деятельности рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы и представить их в установленном порядке», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Срок исполнения – 1 октября 2020 года

Кроме того, Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной до 1 октября доложить ему о возможности дополнительных мер поддержки граждан.





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