Автоновости: BMW на Нюрбургринге вывел на финальные испытания седан M3

31.07.2020, 9:29, Новости дня

В компании BMW проводит финальные испытания обновленной спортивной модели BMW M3.

Сразу после завершения заездов планируется стартовать серийное производство автомобиля. Фотошпионы запечатлеть спортивную версию BMW M3 в виде прототипа на трассе Нюрбургринг. Предполагается, что официальный дебют новинки состоится уже к сентябрю, однако точные сроки пока не сообщаются. Эксперты прогнозируют, что автомобиль получил привлекательные параметры и стильный дизайн.

В частности, модель может похвастаться улучшенной решеткой радиатора, а также иными дополнительными элементами. Более агрессивный вид придают увеличенные воздухозаборники под передним бампером. Предполагается, что под капотом установят 3-литровый турбированный мотор на 473 л.с. мощности.