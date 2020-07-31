Стало известно, куда ехали попавшие в смертельно ДТП на трассе «Таврида» в Крыму

31.07.2020, 9:30, Новости дня

Пассажиры микроавтобуса, столкнувшегося в Крыму с грузовиком, предположительно, ехали на отдых, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Республике Крым и городу Севастополю.

В ведомстве сообщили, что попавшие в ДТП люди являются туристами, они ехали на отдых ТАСС.

Напомним, в пятницу утром микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, столкнулся со стоящим на обочине КамАЗом с прицепом. В микроавтобусе было 15 человек.

Девять человек погибли, в том числе водитель газели. Водитель грузовика не пострадал. По предварительной версии, водитель микроавтобуса уснул за рулем.

Строящаяся четырехполосная трасса «Таврида» соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Движение транспорта на первой очереди федеральной трассы от Керчи до Симферополя (190 километров) было открыто 31 декабря 2018 года.

Вторую очередь (четыре полосы от Керчи до границы Севастополя) откроют к концу 2020 года. Общая протяженность трассы – 250,7 километра, пропускная способность – до 40 тыс. автомобилей в сутки. Полная стоимость строительства семи этапов «Тавриды» определена на уровне 149,3 млрд рублей.