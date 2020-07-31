 

Мишустин поручил обеспечить автомагистраль Москва – Казань мобильной связью

31.07.2020, 9:30, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить новую автомагистраль Москва – Казань качественной мобильной связью, сообщила пресс-служба кабинета министров.

«К моменту ввода в эксплуатацию новая федеральная трасса М-12 Москва – Казань должна быть полностью обеспечена качественной мобильной связью и сервисной инфраструктурой. Об этом говорится в списке поручений председателя правительства Михаила Мишустина по итогам совещания 10 июля в Елабуге (Татарстан)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Сообщается, что конкурсные процедуры по определению подрядчиков на проектирование и строительство автомагистрали с заключением контракта «под ключ» должны быть завершены до 10 сентября. Кроме того, до 1 ноября Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обязаны разработать и утвердить документацию по планировке территории федеральной трассы. Также Росавтодору вместе с Росреестром поручено обеспечить оперативное резервирование земель для строительства М-12.

Напомним, 10 июля Мишустин поставил задачу достроить трассу Москва – Казань к 2024 году. 





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