Выросло число жертв ДТП на трассе «Таврида» в Крыму

31.07.2020, 9:08, Новости дня

Еще один мужчина, пострадавший в результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе «Таврида» в Крыму, скончался в больнице Симферополя, число жертв ДТП выросло до девяти человек, информирует региональный минздрав.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей и оказываемую медицинскую помощь, один из пациентов умер (в Симферополськой больнице №6). Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней степени тяжести», – сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

В свою очередь глава Белогорского района Крыма Галина Перелович уточнил, что в ДТП пострадали два ребенка и погиб один подросток. «Среди погибших девушка 2003 года. Среди пострадавших было двое малолетних детей, их доставили в Симферополь», – сказала она, передает ТАСС.

Перелович добавила, что в районную больницу в Белогорске поступили четыре человека. Один из них находится в коме. Трое, в том числе беременная девушка, в состоянии средней тяжести.

«Среди пострадавших – девушка 18 лет, 25 недель беременности», – сказала Перелович.

Напомним в пятницу утром микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, столкнулся со стоящим на обочине КамАЗом с прицепом. В микроавтобусе было 15 человек, из них девять погибли, в том числе водитель газели. Водитель грузовика не пострадал. По предварительной версии, водитель микроавтобуса уснул за рулем.