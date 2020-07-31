 

Выросло число жертв ДТП на трассе «Таврида» в Крыму

31.07.2020, 9:08, Новости дня

Еще один мужчина, пострадавший в результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе «Таврида» в Крыму, скончался в больнице Симферополя, число жертв ДТП выросло до девяти человек, информирует региональный минздрав.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей и оказываемую медицинскую помощь, один из пациентов умер (в Симферополськой больнице №6). Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней степени тяжести», – сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

В свою очередь глава Белогорского района Крыма Галина Перелович уточнил, что в ДТП пострадали два ребенка и погиб один подросток. «Среди погибших девушка 2003 года. Среди пострадавших было двое малолетних детей, их доставили в Симферополь», – сказала она, передает ТАСС.

Перелович добавила, что в районную больницу в Белогорске поступили четыре человека. Один из них находится в коме. Трое, в том числе беременная девушка, в состоянии средней тяжести.

«Среди пострадавших – девушка 18 лет, 25 недель беременности», – сказала Перелович.

Напомним в пятницу утром микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, столкнулся со стоящим на обочине КамАЗом с прицепом. В микроавтобусе было 15 человек, из них девять погибли, в том числе водитель газели. Водитель грузовика не пострадал. По предварительной версии, водитель микроавтобуса уснул за рулем.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Бизнесмен Сергей Гришин считает высокотехнологичные проекты неуязвимыми для любого кризиса

29.07 / В Пентагоне предсказали конкуренцию с Россией и Китаем за ресурсы Арктики

22.07 / Действия властей Украины в Луцке сочли «дешевой трагикомедией»

06.07 / Июльские выплаты на детей получили 26 млн семей

29.07 / Трамп: если сведения о российских выплатах талибам подтвердятся, последует надлежащий ответ

18.07 / В Черновцах в ходе конфликта застрелили мужчину – полиция

05.07 / В Австрии застрелили россиянина

24.06 / Ноябрьск присоединился к акции «Парад победителей»

26.06 / Теннисист Рублев сдал второй отрицательный тест на коронавирус

30.07 / Новое поколение кроссовера Mazda CX-5 может сменить название

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска