Владелицы 15 «квадратов» в снесенном доме в Пензе потребовали две квартиры

31.07.2020, 8:48, Новости дня

Две сестры из Пензы, лишившиеся дома площадью 15 кв метров из-за строительства моста, потребовали предоставить им две отдельные квартиры, сообщило областное управление Следственного комитета.

По данным следователей, администрация Пензы попросила двух сестер покинуть свой дом из-за строительства моста, а взамен им должны были предоставить квартиры. Однако вскоре женщины узнали, что эти квартиры оказались лишь временным жильем, и им пришлось выселиться, при этом вернуться в свой дом они уже не могут, так как он снесен. Таким образом, сестры уже четвертый год вынуждены снимать жилье. По данному факту в 2017 году следствие вело уголовное дело. Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить законность принятых решений по этому делу, передает РИА «Новости».

После публикаций в СМИ руководитель областного управления СК Дмитрий Матушкин лично принял обеих сестер. В ходе проверки их обращений установлено, что они проживали на улице Урицкого в квартире в аварийном доме 1878 года постройки, но не попали под расселение, так как на тот момент не были собственниками жилья и лишь позднее оформили наследство от умершего отца по 7,5 квадратных метров каждой.

«Администрация Пензы в соответствии с действующим законодательством оценила их доли в рамках проведения независимой экспертизы и предложила выплатить компенсацию, поскольку суммарная стоимость долей в размере 698 722 рубля не позволяет предоставить им квартиру. Однако женщины не согласны с суммой выплаты и требуют предоставить им две отдельные квартиры, а также компенсацию морального вреда», – говорится в сообщении СК по Пензенской области.

До урегулирования возникших разногласий мэрия выделила сестрам для проживания из резерва маневренного фонда двухкомнатную квартиру площадью 45,3 квадратного метра.

«Руководителем следственного управления в целях решения обозначенного заявительницами вопроса направлена соответствующая информация в региональные и муниципальные органы власти», – отмечается в сообщении.