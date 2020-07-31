Названы сроки продажи туров по РФ с кешбэком
31.07.2020, 8:30, Новости дня
Продажи туров по льготной программе, предусматривающей возврат части средств за поездку по России, продлятся неделю, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Догузова сказала в эфире телеканала «Россия 1», что «окно продаж будет в течение недели», в льготной программе участвует «без исключения вся страна от Калининграда до Владивостока», передает РИА «Новости».
Она добавила, что о старте программы будет объявлено в ближайшее время, чтобы граждане успели выбрать подходящий для себя тур. Отдохнуть при этом можно вплоть до конца года.
Ранее в АТОР разъяснили порядок получения туристами кешбэка за путешествия по России.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как россиянам доплатят за отдых.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет