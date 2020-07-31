Роскачество дало советы по безопасности при сборе и готовке грибов

31.07.2020, 8:30, Новости дня

Грибы требуют внимания при сборе, а также тщательной обработки, потому не рекомендуется покупать их «с рук», заявили в Роскачестве.

Не следует брать грибы, в качестве которых нет уверенности, не покупать их у обочин автодорог и окрестностей экологически неблагоприятных предприятий. Не стоит тянуть и с переработкой: как любой белковый продукт, грибы быстро портятся, а употреблять блюда из них следует только здоровым людям, передает РИА «Новости».

Из-за недостаточного количества ферментов для переваривания грибов их не рекомендуется есть детям до 14 лет, беременным и кормящим женщинам, пожилым людям.

Отличительные признаки настоящих грибов и маскирующихся под них видов не всегда очевидны. Так, у белого гриба есть два двойника – желчный и сатанинский. С желчным грибом можно спутать и подосиновик, а оранжевые говорушки маскируются под лисичек.

Что касается того, срезать или выдергивать грибы при самостоятельном сборе, то недостатки имеют оба варианта: «При первом остается срез, в который может попасть инфекция (грибы тоже болеют). При втором повреждается грибница, что тоже не очень хорошо. Поэтому рекомендуется выкручивать грибы из субстрата (почвы), а потом уже обрезать грязное основание ножки».

Дряблость текстуры, наличие большого количества червяков, налет плесени говорят о том, что гриб непригоден к употреблению. Следует быть внимательным и при покупке грибов: время и место их сбора неизвестно, а шляпки грибов без ножек могут принадлежать ядовитым двойникам. Также грибы, законсервированные в домашних условиях, могут вызвать опасное заболевание – ботулизм.

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