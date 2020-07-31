Названа причина крупного ДТП в Крыму

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31.07.2020, 8:16, Новости дня

Водитель микроавтобуса, следовавшего по трассе «Таврида» в Крыму, вероятно, уснул за рулем и врезался во впереди идущий грузовик, в результате погибли восемь человек, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

«В Белогорском районе на автодороге «Таврида», в районе села Русаковка водитель автомобиля Mercedes Sprinter, предварительно, уснул за рулем, допустил столкновение с впереди идущим грузовиком», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе.

По данным регионального МВД, в результате ДТП погибли восемь человек, четыре человека пострадали.

«На месте работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка», – добавили в ведомстве.

Как уточнили в региональном управлении СК, на место ДТП выехали руководство ведомства, криминалисты и следственная группа. По предварительным данным следователей, микроавтобус следовал из Краснодара.

Также на месте работают шесть бригад скорой помощи, сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

Напомним, по предварительной информации, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter направлялся в Симферополь и столкнулся со стоящим на обочине «КамАЗом» с прицепом. В микроавтобусе было 15 человек, из них восемь погибли, в том числе и водитель автомобиля. Водитель грузовика не пострадал.





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