Загрузившему фото Гитлера на сайт «Бессмертного полка» утвердили обвинение

31.07.2020, 8:16, Новости дня

Генпрокуратура сообщила, что утвердила обвинительное заключение по делу жителя Татарстана, загрузившего фото Гитлера на сайт «Бессмертного полка»: мужчина обвиняется в реабилитации нацизма и хранении наркотиков.

«Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Эль-Аюби Мухаммеда в совершении преступлений… реабилитация нацизма и… хранение наркотических средств в значительном размере. Обвиняемый разместил в интернете 4 мая текущего года фотоизображение Адольфа Гитлера для его публичной демонстрации неограниченному кругу лиц на сайте «Бессмертный полк онлайн» в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что своим действием Эль-Аюби публично одобрил участие Гитлера и руководящего состава Национал-социалистической немецкой рабочей партии в совершении военных преступлений в годы Второй мировой войны. Тем самым мужчина совершил реабилитацию нацизма, уточнили в ведомстве.

«Кроме того, при обыске по месту его жительства были изъяты растения конопли, содержащие наркотическое средство, общим весом в высушенном виде 73,8 граммов. Настоящее уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Верховный суд Республики Татарстан», – добавляется в сообщении.

Напомним, в субботу СК возбудил новые дела за размещение фото нацистов на сайте «Бессмертного полка».