Кравчук заявил о готовности идти на компромиссы по Донбассу

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31.07.2020, 7:48, Новости дня

Первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, сообщил о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта.

«Миссия одна – закончить войну, чтобы на Украине царил мир, чтобы мы жили спокойно: без крови, без ужасов, без потерь, без разрушений. Такая у меня миссия остается, чтобы в Донбассе и на Украине был мир. Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы…», – сообщил Кравчук РБК-Украина, не уточнив, о каких именно компромиссах идет речь.

Затрагивая вопрос особого статуса Донбасса, экс-президент отметил, что будет выступать за переход от общих слов к «конкретным действиям». «Чтобы это было управление, которое принесет пользу людям, которые там живут, и люди почувствуют, что они являются хозяевами своей земли», – сказал он.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым уполномочил первого президента страны Леонида Кравчука представлять делегацию Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, лишая тем самым аналогичных полномочий ранее возглавлявшего делегацию Леонида Кучму. После этого стало известно, что в составе украинской делегации на минских переговорах по Донбассу могут произойти изменения.

Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе из-за возраста.  





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