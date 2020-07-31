Сможет ли Кравчук обдурить Путина? В соцсетях рассуждают о назначении Кравчука в ТКГ
31.07.2020, 7:42, Новости дня
30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил первого президента Леонида Кравчука главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе вместо подавшего в отставку Леонида Кучмы.
“Я принял решение: если я смогу (а я этого хочу) что-то сделать, чтобы ускорить наступление мира на Донбассе, я буду это делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился”, – прокомментировал назначение Кравчук.
Колумнист, политический обозреватель Виталий Портников считает, что личность руководителя делегации Украины важна только лишь в том случае, если президент РФ Владимир Путин действительно хочет закончить войну на Донбассе.
А що ж тоді на чолі делегації буде робити Кравчук? А нічого особливого. Мотив Кравчука є дуже схожим до мотива, яким…
Posted by Vitaly Portnikov on Neljapäev, 30. juuli 2020
Бывший узник Кремля, режиссер Олег Сенцов с сарказмом рассуждает о том, кто сможет заменить Кравчука в будущем.
А якщо і Кравчук потім відмовиться працювати у ТКГ, то кого наступного запросять, Горбачова?
Posted by Oleg Sentsov on Neljapäev, 30. juuli 2020
Телеведущая Наталья Влащенко считает критику в адрес первого президента необоснованной.
Не знаю, насколько будет успешен Кравчук в Минской группе, но издеваться над ним и называть маразматиком- какая- то…
Posted by Natasha Vlaschenko on Neljapäev, 30. juuli 2020
В свою очередь журналист Дмитрий Литвин пришел к выводу, что назначением Кравчука недовольны в первую очередь сторонники пятого президента Петра Порошенко.
Особенно мне нравятся люди, которые предлагали назначить в ТКГ Марчука и при этом считали, что уход Кучмы это признак…
Posted by Dmytry Lytvyn on Neljapäev, 30. juuli 2020
Журналист, историк Александр Зинченко считает, что назначение Кравчука – не повод для истерик.
Не істеріть, будь ласка!#кравчук
Posted by Oleksandr Zinchenko on Neljapäev, 30. juuli 2020
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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