Сможет ли Кравчук обдурить Путина? В соцсетях рассуждают о назначении Кравчука в ТКГ

31.07.2020, 7:42, Новости дня

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил первого президента Леонида Кравчука главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе вместо подавшего в отставку Леонида Кучмы.

“Я принял решение: если я смогу (а я этого хочу) что-то сделать, чтобы ускорить наступление мира на Донбассе, я буду это делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился”, – прокомментировал назначение Кравчук.

Колумнист, политический обозреватель Виталий Портников считает, что личность руководителя делегации Украины важна только лишь в том случае, если президент РФ Владимир Путин действительно хочет закончить войну на Донбассе.

А що ж тоді на чолі делегації буде робити Кравчук? А нічого особливого. Мотив Кравчука є дуже схожим до мотива, яким… Posted by Vitaly Portnikov on Neljapäev, 30. juuli 2020

Бывший узник Кремля, режиссер Олег Сенцов с сарказмом рассуждает о том, кто сможет заменить Кравчука в будущем.

А якщо і Кравчук потім відмовиться працювати у ТКГ, то кого наступного запросять, Горбачова? Posted by Oleg Sentsov on Neljapäev, 30. juuli 2020

Телеведущая Наталья Влащенко считает критику в адрес первого президента необоснованной.

Не знаю, насколько будет успешен Кравчук в Минской группе, но издеваться над ним и называть маразматиком- какая- то… Posted by Natasha Vlaschenko on Neljapäev, 30. juuli 2020

В свою очередь журналист Дмитрий Литвин пришел к выводу, что назначением Кравчука недовольны в первую очередь сторонники пятого президента Петра Порошенко.

Особенно мне нравятся люди, которые предлагали назначить в ТКГ Марчука и при этом считали, что уход Кучмы это признак… Posted by Dmytry Lytvyn on Neljapäev, 30. juuli 2020

Журналист, историк Александр Зинченко считает, что назначение Кравчука – не повод для истерик.