 

Глава ВОЗ назвал причину вспышки коронавируса во многих странах

31.07.2020, 7:42, Новости дня

Вспышки коронавируса в некоторых странах связаны с легкомысленным отношением к нему молодежи. Такое мнение высказал на брифинге 30 июля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Стенограмма обнародована на сайте ВОЗ.

“Хотя пожилые люди подвергаются более высокому риску серьезных осложнений, молодые люди тоже подвержены риску. Одна из проблем, с которыми мы сталкиваемся, – убедить их в этом риске. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что в некоторых странах всплески заболеваемости отчасти объясняются тем, что молодые люди ослабляют свою бдительность в летний период в северном полушарии”, – подчеркнул Гебрейесус.

Он отметил, что молодые люди так же заражаются, умирают и передают вирус другим, как и люди более старшего возраста.

Глава ВОЗ призвал молодежь принимать предосторожности, чтобы защитить себя и других.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 31 июля коронавирусом в мире заразились 17 241 298 человек, жертвами COVID-19 стали 672 062 человек, выздоровело 10 089 350 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Аваков и Данилов экстренно вылетели в Луганскую область, где бушуют лесные пожары

28.07 / Продажи оружия в США почти удвоились

20.07 / France 24 – солидный штраф и даже тюрьма грозит нарушителям масочного режима во Франции

11.07 / Эрдоган отреагировал на критику решения по собору Святой Софии

18.07 / Эксперт: Лаборатория США в Грузии может использовать летучих мышей для доставки биологического оружия

05.07 / В Киеве за сутки коронавирус обнаружили еще у 78 человек. Кличко рассказал подробности

24.07 / Помпео о Китае: Свободный мир должен победить эту новую тиранию

29.07 / Хуан Карлос I решил покинуть королевскую резиденцию из-за скандала

15.07 / Функционирование украинского языка – вопрос нацбезопасности. Языковой законопроект Бужанского – одна из попыток реванша Путина в Украине

07.07 / Пострадавшим от взрыва дома в Киеве выделят 20 млн грн на ремонт квартир

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска