Нарушение масочного режима обошлось магазинам Москвы в 300 млн рублей

31.07.2020, 7:30, Новости дня

За отсутствие масок и перчаток у работников и покупателей более 6 тыс. торговых предприятий в столице получили предписания на общую сумму более 300 млн рублей, два магазина были закрыты, сообщил первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«В Москве действует масочно-перчаточный режим, который необходимо соблюдать при нахождении в транспорте, магазинах, торговых центрах, и этого требования никто не отменял как к самим сотрудникам, так и к посетителям. Проведено много рейдов, и количество предприятий торговли, которым были выписаны протоколы за нарушение масочно-перчаточного режима, уже превысило 6 тыс., а общая сумма таких штрафов превысила 300 млн рублей. Окончательное решение по сумме штрафов будет определять суд. Также после многочисленных жалоб покупателей и проведенной проверки два магазина были закрыты – там зафиксированы неоднократные нарушения санитарных норм и требований Роспотребнадзора», – передает ТАСС слова Немерюка.

Ношение масок и перчаток стало обязательным для посетителей и сотрудников предприятий торговли в Москве с 12 мая. При этом непродовольственные магазины в столице были закрыты с 29 марта по 31 мая включительно.

Штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, чья деятельность разрешена, составляет 4 тыс. рублей. Штраф, который взимается с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составляет 5 тыс. рублей. При этом взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя – юридического лица – составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Напомним, в четверг москвичам объяснили, почему нельзя снимать маски.



