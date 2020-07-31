США оценили успехи РФ и Китая в совершенствовании ядерного потенциала

31.07.2020, 7:08, Новости дня

Соединенные Штаты в ближайшие десять лет впервые в своей истории получат в лице РФ и Китая сразу двух соперников, обладающих ядерным потенциалом, сообщил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) американских ВС адмирал Чарльз Ричард.

По словам Ричарда, Китай находится в финальной части процесса создания ядерной триады, располагая в настоящее время современными межконтинентальными баллистическими ракетами и подводными лодками, передает ТАСС.

«Китай стремится к тому, чтобы к концу десятилетия стать нашим стратегическим конкурентом на равных условиях, – указал Ричард, добавив, что вторым соперником в данной сфере для Соединенных Штатов является Россия. – Таким образом, США впервые столкнутся с двумя конкурентами, обладающими ядерным потенциалом».

По мнению американского адмирала, Китай по скорости расширения общего военного потенциала превосходит Соединенные Штаты, разрабатывая новые системы управления и предупреждения, а также улучшая боеготовность.

Кроме того, говоря о России, Ричард отметил, что Москва в последние 15 лет проводит как модернизацию систем военного управления, так и работает над повышением эффективности учений. РФ на 70% добилась достижения своих целей, добавил адмирал.

Ранее в Минобороны обвинили США в попытке слома системы международной безопасности. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что судьба договора СНВ-3 предрешена, США приняли решение не продлевать соглашение. Кроме того, США также не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.



