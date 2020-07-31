 

Число обломков российского «Фрегата» на орбите выросло в три раза

31.07.2020, 7:08, Новости дня

Число обломков бака разгонного блока «Фрегат», взорвавшегося в космосе в мае, выросло почти втрое – с 65 до 175, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.

В каталог космических объектов на сайте space-track.org внесены 175 обломков бака «Фрегата», которые разлетелись на тысячи километров, передает РИА «Новости».

По сведениям американских военных, обломки находятся на орбитах с минимальными высотами от 230 до 1 тыс.074 километров и максимальными – от 305 до 6 тыс.051 километра. При этом бак до взрыва находился на орбите с минимальной высотой 422 километра и максимальной – 3 тыс.606 километров.

Напомним, 10 мая ВВС США заявили о взрыве бака российского разгонного блока «Фрегат» в космосе. Роскосмос подтвердил разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ» на орбите.

Позже стало известно, что обломки взорвавшегося в космосе бака российского разгонного блока «Фрегат» разлетелись на тысячи километров.

Произошедшее объяснил газете ВЗГЛЯД эксперт в области космоса Иван Моисеев.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Функционал Госсовета пропишут в законе

30.06 / Путин: Мы голосуем за страну, в которой хотим жить

28.06 / Еженедельная программа Вести.net от 28 июня 2020 года

25.06 / Трамп пригрозил введением пошлин на китайские морепродукты

23.07 / Программа кешбэка за туры охватит до 2 миллионов путешествий по России

03.07 / Киевское “Динамо” просит провести финал Кубка Украины в присутствии зрителей

15.07 / В РФ подтвердили 6,4 тыс. новых случаев коронавируса

08.07 / Генерал Маккензи усомнился в информации о российских выплатах Талибану

24.07 / Экс-сотрудник Генпрокуратуры признался в применении насилия к полицейскому

21.07 / Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров с просроченными кредитами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска