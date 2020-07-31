Число обломков российского «Фрегата» на орбите выросло в три раза

31.07.2020, 7:08, Новости дня

Число обломков бака разгонного блока «Фрегат», взорвавшегося в космосе в мае, выросло почти втрое – с 65 до 175, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.

В каталог космических объектов на сайте space-track.org внесены 175 обломков бака «Фрегата», которые разлетелись на тысячи километров, передает РИА «Новости».

По сведениям американских военных, обломки находятся на орбитах с минимальными высотами от 230 до 1 тыс.074 километров и максимальными – от 305 до 6 тыс.051 километра. При этом бак до взрыва находился на орбите с минимальной высотой 422 километра и максимальной – 3 тыс.606 километров.

Напомним, 10 мая ВВС США заявили о взрыве бака российского разгонного блока «Фрегат» в космосе. Роскосмос подтвердил разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ» на орбите.

Позже стало известно, что обломки взорвавшегося в космосе бака российского разгонного блока «Фрегат» разлетелись на тысячи километров.

Произошедшее объяснил газете ВЗГЛЯД эксперт в области космоса Иван Моисеев.



