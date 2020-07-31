Главный герой сериала «Во все тяжкие» вылечился от коронавируса

31.07.2020, 7:08, Новости дня

Актер Брайан Крэнстон, исполнивший главную роль в сериале «Во все тяжкие», вылечился от коронавируса и пожертвовал свою плазму для других больных.

«Я был довольно строг (к себе) при соблюдении (карантинных) правил и все же… я заразился коронавирусом. Это звучит устрашающе сейчас, когда 150 000 американцев погибли из-за него (COVID-19)», – передает РИА «Новости» слова Крэнстона.

Актер рассказал, что у него были слабо выраженные симптомы коронавируса, и назвал себя «одним из счастливчиков». Крэнстон также призвал подписчиков носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

После выздоровления от коронавируса актер пожертвовал свою плазму в Центр донорства крови и тромбоцитов при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Напомним, 24 июля сообщалось, что голливудский актер и режиссер Мел Гибсон, у которого в апреле 2020 года обнаружили коронавирус, прошел лечение в калифорнийской клинике и выздоровел.



