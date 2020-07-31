Тышкевич: Тихановская приглашает Лукашенко на дебаты

31.07.2020, 6:35, Новости дня

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская пригласила нынешнего президента страны Александра Лукашенко на дебаты. Об этом 30 июля сообщил политический обозреватель Игорь Тышкевич в Facebook.

“Забавно, в 2019 году перед дебатами я говорил, что не стоит недооценивать [президента Украины Владимира] Зеленского. Сейчас то же говорю о Тихановской. Быстро подготовить человека к дебатам по ограниченному числу вопросов и натаскать на приемы перевода темы в нужное тебе поле можно”, – отметил он.

Тышкевич считает, что Лукашенко утратил навыки публичных дебатов и его легко можно вывести из себя парой неудобных вопросов.

“Одним словом, прием технологичный и интересный. И давать 100% на то, что Лукашенко откажется, я бы не стал. Вероятность согласия – пусть малая, но есть”, – добавил он.

Тихановская приглашает Лукашенко на дебаты )Не на стадион, на площадь. В остальном стилистика та же, что и в Украине в… Posted by Ігар Тышкевіч on Neljapäev, 30. juuli 2020

В Беларуси на 9 августа запланированы выборы президента. ЦИК зарегистрировал пять кандидатов. На пост главы государства претендуют действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, сопредседатель объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень.