Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

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31.07.2020, 6:16, Новости дня

Температура в августе на 50% территории РФ ожидается выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, прогноз температуры на месяц дает представление о ее средних показателях, передает РИА «Новости».

Августовская погода, как и в июле, будет «нервной» со значительными температурными перепадами, отметил Вильфанд.

«На всей территории страны, включая самые благословенные – это Чукотка и Магаданская область, – температура [ожидается] около и выше нормы. На европейской части температурный фон близок к норме, но на положительном фоне. Огромная территория страны, 50% страны как минимум – это восток Северо-Западного федерального округа, Приволжский федеральный округ (восточная часть) и запад Якутии – прогнозируется температура выше нормы», – сообщил научный руководитель Гидрометцентра.

В Иркутской области и Туве температура будет держаться на уровне нормы, отметил Вильфанд.

Напомним, в минувший четверг Вильфанд пообещал москвичам самое дождливое лето в истории.





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