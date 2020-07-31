Назначена дата заседания комиссии ВФЛА по восстановлению в World Athletics

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31.07.2020, 6:08, Новости дня

Очередное заседание комиссии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) по восстановлению членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) состоится 7 августа, сообщил исполняющий обязанности президента ВФЛА Алексей Плотников.

«Впереди предстоит огромная работа. Первое заседание комиссии по восстановлению мы провели 27 июля. На нем как раз и было принято решение разработать и предоставить на согласование World Athletics подробный план по выходу ВФЛА из кризиса. Будем обсуждать проект этого важнейшего документа уже на втором заседании, которое должно пройти 7 августа, мы также обсудим все рекомендации, которые прозвучали сегодня на совете», – приводит слова Плотникова ТАСС.

Накануне российским легкоатлетам продлили запрет выступать под нейтральным флагом.

Ранее глава Минспорта Олег Матыцин допустил возможность того, что Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) исключат из World Athletics. О последствиях исключения ВФЛА из World Athletics газете ВЗГЛЯД рассказала заслуженный мастер спорта России, спортивный комментатор Ольга Богословская.





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