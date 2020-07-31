 

Сенаторы США потребовали назначить спецпредставителя США по Украине

31.07.2020, 5:48, Новости дня

Члены комитета Сената США по иностранным делам от Республиканской и Демократической партий представили законопроект о выделении Украине ежегодной военной помощи в размере 300 млн долларов, сообщило Reuters. Документ также предписывает американским властям назначить спецпредставителя США по Украине.

Согласно инициативе американских законодателей, Пентагон и Госдепартамент должны будут доложить Конгрессу о расходах и потребностях украинских вооруженных сил, а также подготовить план по оказанию Киеву помощи в сфере обеспечения государственной безопасности. Законопроект также предусматривает выделение до 4 млн долларов на подготовку украинских военнослужащих, передает ТАСС.

Инициатива была представлена председателем комитета по иностранным делам, членом Республиканской партии США Джеймсом Ришем и старшим демократом Робертом Менендесом, к которым присоединились сенаторы-демократы Крис Мерфи и Джин Шахин, а также республиканцы Роб Портман и Джон Баррассо.

Напомним, в начале июля Палата представителей США, где большинство мест контролирует Демократическая партия, в рамках проекта оборонного бюджета США на 2021 финансовый год предложила выделить Украине 275 млн долларов в качестве военной помощи.

Напомним также, в феврале в МИД Украины заявили, что во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Киев в январе 2020 года от него добивались назначения нового спецпредставителя по Украине, а также нового посла в Киеве.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / “Жестко и надолго”. Зеленский потребовал ужесточить наказание для пьяных водителей вплоть до пожизненного

30.07 / Противники Трампа раскритиковали решение о выводе части войск США из Германии

26.06 / Олимпийская чемпионка предсказала рост активности голосования к 1 июля

17.07 / Собянин оценил последствия коронавируса для экономики Москвы

03.07 / “Подрыв боеготовности и возможная утечка секретной информации”. Министр обороны прокомментировал изъятие следователями ГБР приборов из частей ПВО

02.07 / Трамп предсказал крах биржи при победе Байдена на выборах в США

19.07 / Африканский континент распадается на две части – ученые

08.07 / На Зеленского составили протоколы о нарушении антикоррупционных законов

26.06 / Макрон выразил желание приехать в Россию

15.07 / Замдиректора «Почты России» предъявили обвинение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска