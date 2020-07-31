Трамп не хочет откладывать выборы, но обеспокоен проблемой голосования по почте

31.07.2020, 3:05, Новости дня

Спустя несколько часов после предложения о возможном переносе президентских выборов, Дональд Трамп заявил в четверг, что он не хочет откладывать день голосования, однако его по-прежнему беспокоит, что миллионы бюллетеней для голосования, отправленных по почте, могут вызвать проблемы при подсчете голосов.

«Я хочу выборов и результатов намного, намного больше, чем вы, – заявил Трамп, обращаясь к журналистам в Белом доме, – Я не хочу откладывать [голосование]. Я хочу провести выборы. Но я также не хочу ждать [результатов] три месяца, а потом выяснить, что все бюллетени потерялись, и выборы недействительны»

Трамп сослался на недавние сообщения в прессе о потенциальных проблемах с опозданием бюллетеней, посланных по почте, и сказал, что окончательные результаты могут быть подведены спустя недели, месяцы или даже годы после дня голосования. «Хочу ли я увидеть перенос даты? Нет, но я не хочу видеть нечестные выборы», – сказал президент.

Сегодня днем Трамп предложил перенести дату выборов в Твиттере, вызвав волну критики в свой адрес со стороны обеих партий.

«Рад, что мне удалось добиться того, чтобы даже ведущие невразумительные медиа начали говорить о рисках для нашей демократии, исходящих от опасного голосования по почте (не от открепительных бюллетеней, которые я полностью поддерживаю)», – написал президент.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл сказал в интервью радиостанции в Кентукки, что дата выборов определена законом, и они состоятся 3 ноября.

«Нет, господин президент, – написал в Твиттере прогрессивный сенатор Берни Сандерс, – Мы не будем откладывать выборы».

Газета New York Times назвала предложение президента «чрезвычайным нарушением правил президентского приличия».

Белый дом выпустил в четверг заявление с уточнением твита президента. В заявлении говорится, что Трамп не настаивает на изменении даты выборов, и суть его предложения заключается в критике демократов, которые пытаются расширить масштабы почтового голосования, которое, по словам республиканцев может привести к значительным задержкам при подведении итогов выборов.

По данным CBS New York, в штате Нью-Йорк результаты некоторых праймериз по выборам в Конгресс были подведены только спустя более месяца после закрытия избирательных участков. К этому привели задержки при подсчете открепительных и почтовых бюллетеней.