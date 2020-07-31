 

Назван срок начала серийных поставок в войска бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ»

31.07.2020, 2:53, Новости дня

Авиадесантируемый бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ» в 2020 году поступит в Воздушно-десантные войска для проведения опытно-войсковой эксплуатации, серийные поставки броневиков планируются с 2021 года, сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков в интервью изданию «Красная звезда».

«В этом [2020-м] году для проведения опытной войсковой эксплуатации в войска поступают защищенные автомобили специального назначения «Тайфун-ВДВ», десантируемые парашютным способом, а с 2021 года планируются серийные поставки этих автомобилей», – приводит слова командующего ВДВ ТАСС.

«Тайфун-ВДВ» оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с автоматической 30-мм пушкой и пулеметом ПКТМ, 350-сильным двигателем и автоматической коробкой передач.

Кроме того, по словам генерала, в 2020 году продолжится поставка БМД-4М и БТР-МДМ. Всего до конца 2020 года ВДВ получат по гособоронзаказу свыше 15 тыс. комплектов средств десантирования личного состава, техники и грузов и более 600 единиц новых и модернизированных основных образцов вооружения, военной и специальной техники.

«Прежде всего, это ракетно-артиллерийское вооружение, боевые машины десанта и бронетранспортеры, средства РЭБ, техника связи и автоматизированные системы управления, беспилотные летательные аппараты, средства инженерного вооружения, техника тыла и медицинского обеспечения», – отметил генерал.

По его данным, это позволит к 1 января 2021 года достичь уровня обеспеченности ВДВ современными образцами вооружений и техники более 70%.

Напомним, в январе 2018 года в Минобороны рассказали о преимуществах новейшего броневика для ВДВ, созданного на базе бронеавтомобиля «Тайфун».





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