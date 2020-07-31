Не перевелись ещё Кулибины — NTD о россиянине, построившем паровоз и железную дорогу на даче

31.07.2020, 2:10, Новости дня

Павел Чилин смог воплотить свою детскую мечту: на своём дачном участке под Петербургом мужчина построил настоящую узкоколейную железную дорогу. Как передаёт NTD, строительство заняло у него десять лет, и сейчас на узкоколейке, на которой есть несколько линий, тупики, стрелки и три моста, регулярно катаются на миниатюрном паровозе любознательные гости.

На фоне иван-чая и молодых ёлок этот паровоз кажется игрушечным. Однако это вполне серьёзный железнодорожный транспорт. Он уже перевозит людей и грузы. Узкоколейку и паровоз построил на своей даче под Петербургом Павел Чилин. Так мужчина воплотил в реальность детскую мечту.

ПАВЕЛ ЧИЛИН, создатель железной дороги: Самым трудным и самым сложным было на это решиться, оценить свои силы и понять, сможем ли мы довести дело до конца. Это, пожалуй, самое сложное. Все остальные технические вопросы — они обычные инженерные вопросы. Они решаются в рабочем порядке.

Павел начал строительство лет десять назад. Ему помогал бывший железнодорожник Сергей Терехов. Сейчас узкоколейка длиной 350 метров вьётся по всему дачному участку. Здесь есть несколько линий, тупики, стрелки и три моста, по которым бегает миниатюрный паровоз.

СЕРГЕЙ ТЕРЕХОВ, участник строительства дороги: Интересно тем, что он свой и что он получился. Мы долго шли к этому паровозу и, наконец, дошли.

Теперь паровоз регулярно катает любознательных гостей.

МАРИНА АБРАМОВА, пассажирка: Очень интересно. Я до этого ездила на паровозах, и в кабине ездила. Очень интересные впечатления. Очень страшно ехать через мостик. Очень страшно, особенно, если учесть, что не бабочка.

После поездки Павел рассказывает гостям о конструкции паровоза.

АЛЕКСЕЙ ЛЕБЕДИНЦЕВ, пассажир: Мне больше всего понравилось, что паровоз очень хорошо сделан. И я собираюсь в будущем стать инженером-конструктором, поэтому мне очень интересна конструкция паровоза.

Удачный проект Павла вдохновил на строительство и юного поклонника железнодорожного транспорта Владислава.

ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ, помощник: Я увидел в интернете видео про узкоколейную железную дорогу Павла. Приехал, познакомился, узнал про это поближе и загорелся идеей построить такую же узкоколейку у себя на участке.

Владислав приезжает на дачу к Павлу помогать с организацией движения для туристов: переключает стрелки, а иногда управляет паровозом.

Ну а Павел не собирается сидеть сложа руки — идей много. Одна из них — построить самолёт с паровым двигателем.

Дата выхода в эфир 29 июля 2020 года.