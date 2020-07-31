 

Не перевелись ещё Кулибины — NTD о россиянине, построившем паровоз и железную дорогу на даче

31.07.2020, 2:10, Новости дня

Павел Чилин смог воплотить свою детскую мечту: на своём дачном участке под Петербургом мужчина построил настоящую узкоколейную железную дорогу. Как передаёт NTD, строительство заняло у него десять лет, и сейчас на узкоколейке, на которой есть несколько линий, тупики, стрелки и три моста, регулярно катаются на миниатюрном паровозе любознательные гости.

На фоне иван-чая и молодых ёлок этот паровоз кажется игрушечным. Однако это вполне серьёзный железнодорожный транспорт. Он уже перевозит людей и грузы. Узкоколейку и паровоз построил на своей даче под Петербургом Павел Чилин. Так мужчина воплотил в реальность детскую мечту.

ПАВЕЛ ЧИЛИН, создатель железной дороги: Самым трудным и самым сложным было на это решиться, оценить свои силы и понять, сможем ли мы довести дело до конца. Это, пожалуй, самое сложное. Все остальные технические вопросы — они обычные инженерные вопросы. Они решаются в рабочем порядке.

Павел начал строительство лет десять назад. Ему помогал бывший железнодорожник Сергей Терехов. Сейчас узкоколейка длиной 350 метров вьётся по всему дачному участку. Здесь есть несколько линий, тупики, стрелки и три моста, по которым бегает миниатюрный паровоз.

СЕРГЕЙ ТЕРЕХОВ, участник строительства дороги: Интересно тем, что он свой и что он получился. Мы долго шли к этому паровозу и, наконец, дошли.

Теперь паровоз регулярно катает любознательных гостей.

МАРИНА АБРАМОВА, пассажирка: Очень интересно. Я до этого ездила на паровозах, и в кабине ездила. Очень интересные впечатления. Очень страшно ехать через мостик. Очень страшно, особенно, если учесть, что не бабочка.

После поездки Павел рассказывает гостям о конструкции паровоза.

АЛЕКСЕЙ ЛЕБЕДИНЦЕВ, пассажир: Мне больше всего понравилось, что паровоз очень хорошо сделан. И я собираюсь в будущем стать инженером-конструктором, поэтому мне очень интересна конструкция паровоза.

Удачный проект Павла вдохновил на строительство и юного поклонника железнодорожного транспорта Владислава.

ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ, помощник: Я увидел в интернете видео про узкоколейную железную дорогу Павла. Приехал, познакомился, узнал про это поближе и загорелся идеей построить такую же узкоколейку у себя на участке.

Владислав приезжает на дачу к Павлу помогать с организацией движения для туристов: переключает стрелки, а иногда управляет паровозом. 

Ну а Павел не собирается сидеть сложа руки — идей много. Одна из них — построить самолёт с паровым двигателем.

Дата выхода в эфир 29 июля 2020 года.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / В Украине третий день менее 700 новых случаев коронавируса

26.07 / В Николаевской области директор коммунального предприятия вымогал $20 тыс. – СБУ

16.07 / Смартфон Samsung Galaxy M01s с процессором MediaTek Helio P22 оценен в $130

25.06 / Стерненко заявил, что СБУ завершила досудебное расследование по делу о нападении на него

24.07 / Остановят ли США «Северный поток-2»? 

29.06 / ЧП на северо-востоке Москвы: что стало причиной пожара

28.07 / Кучма ушел из контактной группы в Минске, Лукашенко переболел коронавирусом. Главное за день

04.07 / Мексиканские военные уничтожили нападавших

03.07 / На Украине уволили главу Нацбанка

29.06 / “Огромная ошибка”. В иранской прокуратуре рассказали, почему оператор системы ПВО выпустил ракету по украинскому Boeing

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска