 

Телеканалу КРТ не продлили лицензию, проводится проверка по факту оскорблений ЛГБТ в эфире

31.07.2020, 2:06, Новости дня

30 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку ООО “Телестудия “Астра-ТВ” (спутниковый телеканал КРТ), в эфир которого 12 июня вышла программа гомофобного содержания под названием “Горячая линия”. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

“Ведущие передачи Евгений Барков и Екатерина Иванова не пытались помешать участникам передачи выражать язык вражды в отношении ЛГБТ, не поддержали полемику равных точек зрения, использовали лексику, применение которой считается нетолерантной в отношении ЛГБТ”, – пришли к выводу в Нацсовете.

“Детектор медіа” отмечает, что это уже шестая проверка КРТ за три месяца. Нацсовет неоднократно усматривал в передачах канала признаки пропаганды агрессии, разжигания вражды, посягательства на права и свободы, нарушение требований о подаче объективной информации.

Также на заседании члены Нацсовета отказались голосовать за продление лицензии КРТ на вещание.

На странице телеканала в Facebook действия регулятора названы давлением на свободу слова.

“Решение Нацсовета противоречит здравому смыслу и законодательству Украины. Причиной одной из проверок, к примеру, было появление на экране в студии изображения Льва Лещенко, который, по мнению Нацсовета, угрожает нацбезопасности”, – говорится в заявлении.

Заявление телеканала КРТ о нападении на журналистов

30 июля коллектив телеканала КРТ проводил возле Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания законный мирный пикет. Мы протестовали против давления Нацсовета на канал и очередной внеплановой проверки. В этот же день Нацсовет решил не продлевать лицензию телеканалу. В момент принятия решения по лицензии телеканалу на законный пикет журналистов КРТ совершили нападение праворадикальные группировки Нацкорпус и С14, продемонстрировав свою поддержку незаконным действиям Нацсовета. При этом праворадикалы знали о решении Нацсовета еще до того, как оно было принято.Мы считаем, что решение Нацсовета противоречит здравому смыслу и законодательству Украины. Причиной одной из проверок, к примеру, было появление на экране в студии изображения Льва Лещенко, который, по мнению Нацсовета, угрожает нацбезопасности. Мы заявляем о давлении на свободу слова и незаконности решений Нацсовета. Мы будем продолжать действия по защите канала методами законной прямой демократии и обращением в украинские и международные суды, в международные правозащитные организации.Телеканал требует ответственных лиц из СБУ угомонить курируемые организации. По нашей информации, радикалы планируют продолжать нападения на телеканал. Мы требуем от правоохранительных органов обеспечить защиту журналистов и редакции телеканала.

Posted by Телеканал КРТ on Neljapäev, 30. juuli 2020

Сотрудники телеканала сегодня пикетировали Нацсовет, во время акции произошли стычки с представителями националистических движений.

Телекомпания КРТ была основана в Донецке в 2003 году, с 2008 года вещает из Киева. Позиционирует себя как информационно-просветительский канал.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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