 

Киевсовет обязал школы города начинать день с исполнения гимна

31.07.2020, 2:06, Новости дня

Киевский городской совет принял постановление, согласно которому все школы должны начинать учебный день с исполнения гимна Украины. Об этом в Facebook сообщил депутат Киевсовета Олег Бондарчук.

“Только в 20.00 Киевский городской совет поддержал наш свободовский проект решения о начале исполнения государственного гимна Украины в школах города Киева”, – написал он.

Щойно о 20-00 Київська міська рада підтримала наш свободівський проект рішення щодо започаткування виконання Державного…

Posted by Олег Бондарчук on Neljapäev, 30. juuli 2020

Такое решение, согласно данным на сайте совета, поддержали 63 депутата, 19 не голосовали.

Во время представления проекта Бондарчук отметил, что аналогичное решение уже приняли в Тернополе и Виннице.

Согласно проекту постановления, гимн должны исполнять не только учащиеся, но и педагоги учебных заведений. Также его должны исполнять каждый день и во время проведения торжественных мероприятий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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