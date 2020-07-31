NZZ – белорусская АЭС в Островце вызывает раскол между странами Балтии

31.07.2020, 1:02, Новости дня

Новая белорусская АЭС в Островце вызывает разлад между странами Балтии и играет на руку России, пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung. Литва считает АЭС вблизи своих границ угрозой для её безопасности и хочет объявить электростанции общебалтийский бойкот, однако не может договориться об этом с соседями. В частности, от недорогой белорусской энергии не хочет отказываться Латвия.



Reuters

«Белорусская АЭС раскалывает страны Балтии, а Путин потирает руки», — пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung.

Как сообщается в статье, в Белоруссии планируется запуск первой атомной электростанции в стране. Между тем, Литва считает АЭС вблизи своей границы опасной и хочет объявить общебалтийский бойкот против электростанции. Однако у соседней Латвии другие интересы, и помочь тут не может даже Брюссель, подчёркивает издание.

Когда президент Литвы Науседа не поехал на ежегодную встречу со своими балтийскими коллегами из Латвии и Эстонии, этому было дано сухое обоснование: «Не состоялась по внутренним причинам». Однако вскоре ситуация прояснилась. Как оказалось, президент Науседа не посчитал такую встречу «целесообразной» при отсутствии общей позиции по «вопросу покупки электроэнергии из третьих стран».

Выходит, что Литва сорвала традиционную региональную встречу на высшем уровне из-за разногласий в техническом вопросе? По замечанию корреспондента издания Рудольфа Херманна, на первый взгляд может показаться, что это чересчур, тем более что это первый подобный отказ от участия во встрече лидеров стран Балтии с 1991 года. Однако Литва хотела подчеркнуть политическую важность проблемы, которая беспокоит её уже на протяжении нескольких лет. Речь идёт о Белорусской АЭС в Островце, строящейся в непосредственной близости от литовской границы. Первый блок АЭС должен быть запущен в ближайшее время.

Литву тревожат, прежде всего, два аспекта. Первый — это вопрос безопасности, пишет швейцарская газета. Столица Литвы Вильнюс, где проживают примерно полмиллиона человек, расположена всего в 50 км от Островца. Внутри зоны в 100 км, которая по рекомендациям Международного энергетического агентства IAEA в случае серьёзной аварии должна быть эвакуирована в течение суток, проживают около миллиона литовцев, а это треть населения страны.

«Это большая проблема, потому что в вопросе ядерной безопасности Белоруссия не вызывает никакого доверия, — подчёркивает издание. — Её авторитарный режим никогда не отличался особенной прозрачностью». Так, летом 2016 года Минск пытался скрыть инцидент с неконтролируемым падением на землю корпуса ядерного реактора весом в 330 тонн при установке, считает швейцарская газета.

Второй аспект, в связи с которым Литва критикует АЭС в Островце, касается более обширных вопросов политики безопасности, а также энергетической политики. Литва, Латвия и Эстония, до 1991 года входившие в состав СССР, всё ещё подключены к высоковольтной сети РФ и Белоруссии — так называемой сети БРЭЛЛ. Синхронизация балтийских сетей с системой континентальной Европы намечена на 2025 год, однако заманчивая своей дешевизной электроэнергия из Островца может подорвать этот план, отмечает Neue Zürcher Zeitung.

Как напоминает издание, сомнения Литвы имеют исторические корни. Когда после обретения независимости страна стремилась вступить в ЕС, Брюссель назвал в качестве условия для этого прекращение эксплуатации в те времена литовской Игналинской АЭС. После распада Советского Союза электростанция представляла большую ценность для Литвы, потому что благодаря этой АЭС Литва была независима от РФ в плане электроэнергии, поясняет издание.

Когда в 2004-м и 2009 году были отключены оба реактора Игналинской АЭС, Литва совместно с Латвией, Эстонией и Польшей начала планировать строительство АЭС-преемницы. Однако затем в ситуацию вмешалась Москва и «сразу нанесла двойной удар», подчёркивает автор статьи. С одной стороны, с Белоруссией было согласовано строительство АЭС в Островце с двумя энергоблоками, которое должно было почти полностью финансироваться за счёт российского кредита на сумму более $10 млрд. С другой стороны, РФ объявила о строительстве аналогичной по масштабу АЭС в районе Немана в Калининградской области, которая также расположена в непосредственной близости от Литвы.

В любом случае, три новых АЭС в Прибалтике не могли быть экономически оправданными, потому что даже при оптимистичном сценарии они превысили бы имеющийся спрос. Стало ясно, что как минимум один из проектов придётся отложить, причём выбор пал на литовскую электростанцию, потому что согласование международного проекта в ЕС длилось бы дольше, чем соответствующая процедура между Россией и Белоруссией. Официально планы по строительству литовской АЭС продолжают существовать, но в действительности у проекта нет перспектив. Поддержкой населения проект также не пользуется: в 2012 году две трети литовцев сочли его слишком дорогим и экономически сомнительным. Примечательно, что и РФ вслед за тем тоже отказалась от строительства калининградской АЭС, подчёркивает швейцарская газета.

Между тем, страны Балтии сумели обеспечить себе энергоснабжение из других, не связанных с Россией источников и без новой АЭС. С точки зрения надёжности энергоснабжения, Прибалтика сегодня вполне могла бы позволить себе последовать призыву Литвы объявить бойкот белорусской атомной электроэнергии, отмечает автор статьи.

Однако Литва не сумела обзавестись поддержкой для этого бойкота ни в Брюсселе, ни даже среди соседей по Прибалтике, и не смогла убедить Латвию в необходимости бойкота. Теперь Литва с её законами, называющими АЭС в Островце угрозой для безопасности и запрещающими импорт белорусской электроэнергии, оказалась в регионе в одиночестве. Из всех стран Балтии Литва всегда наиболее активно боролась за независимость от российского влияния и готова была потратиться ради этого. По всей видимости, Латвия, напротив, по-прежнему не готова отказаться от недорогой электроэнергии из Белоруссии, пишет швейцарская газета.

То обстоятельство, что страны Балтии не могут прийти к согласию, может привести к затягиванию важного проекта по синхронизации из электросетей с сетью континентальной Европы. «Также прибалтийский разлад даёт лидеру Кремля Путину знак о том, что прибалтов по-прежнему можно разделить при помощи ловко разыгранной энергополитической карты», — отмечается в статье.

В этом проявляется давняя слабость прибалтийских республик, заключает издание. Когда речь заходит о «крупных проектах межрегионального значения, реализация которых могла бы укрепить позиции стран Балтии в долгосрочной перспективе, они регулярно увязают в мелочных спорах». Это касается как рынка электроэнергии и газа, так и проекта скоростной железной дороги Rail Baltica. «Как государства лёгкой весовой категории они могли бы выиграть за счёт скоординированных совместных действий — если бы только они умели о них договариваться», — резюмирует Neue Zürcher Zeitung.