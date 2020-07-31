 

В США владельцев мотеля вынудили снять флаг Норвегии, потому что он напоминал флаг Конфедерации

31.07.2020, 1:01, Новости дня

В городе Сент-Джонс (штат Мичиган) протесты против расизма и колониализма вынудили семейную пару, владеющую мотелем Nordic Pineapple, снять норвежский национальный флаг. Об этом 28 июля сообщил местный телеканал WILX. 

С момента покупки мотеля в 2018 году Грег и Кьерстен Оффбекеры вывешивали флаг Норвегии рядом с американским у входа в мини-гостиницу, устроенную в скандинавском стиле.

Этим летом гости и случайные путешественники начали обвинять Оффбекеров в поддержке идей Конфедерации, чей флаг по цветам напоминает норвежский. В адрес владельцев начали поступать угрозы по телефону и электронной почте.

Сперва хозяева объясняли людям разницу между Норвегией и Конфедеративными Штатами Америки, но затем решили убрать норвежское знамя. Возникли опасения, что люди станут бойкотировать мотель, пояснила Кьерстен Оффбекер.

После убийства в американском Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда по всему миру поднялась волна протестов против расизма. Манифестанты валят памятники историческим деятелям, которые имели отношение к рабовладению или расизму.

Конфедеративные Штаты Америки существовали в 1861–1865 годах, в это государство входили 13 южных штатов, противившихся отмене рабовладения. КША потерпели поражение в гражданской войне и были вновь инкорпорированы в состав США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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