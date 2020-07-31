 

В правительстве рассказали, когда и в каких условиях в Украине начнется учебный год

31.07.2020, 1:01, Новости дня

Учебный год в Украине начнется с 1 сентября. Об этом 30 июля на всеукраинском селекторном совещании с руководителями областей заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя, с 1 сентября, в соответствии с особенностями эпидемической ситуации в конкретном регионе или в отдельной административно-территориальной единице”, – заявил Шмыгаль.

Он уточнил, что в зависимости от эпидемической ситуации, на отдельных территориях, в районах, городах “красной” зоны будут приниматься отдельные решения.

По словам главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, в постановлении от 22 июля №641 прописаны четкие нормы в отношении организации работы учебных заведений.

“Они направлены прежде всего на разрыв возможного общения детей разных возрастных групп. Мы просим организовать начало уроков в разное время, чтобы дети не посещали учебных заведений одновременно со взрослыми и посторонними людьми, которые не являются участниками образовательного процесса”, – отметил Ляшко.

Он добавил, что преподавательский состав должен будет проходить ежедневную термометрию и быть в масках до начала урока.

“Для детей другие нормы. Мы отказываемся от термометрии, но вводим опрос детей относительно состояния здоровья. И в случае появления симптомов острой респираторной вирусной инфекции им нужно обеспечить проведение термометрии и консультации медицинского работника”, – отметил он.

Шмыгаль добавил, что до 1 сентября необходимо обеспечить учебные заведения книгами, а также завершить реконструкции и ремонты.

По состоянию на 30 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 68 794, из них 1673 умерли, 38 154 выздоровели. За прошедшие сутки зафиксировано 1197 новых случаев COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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